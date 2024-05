Conte Milan, esclusa una concorrente per questi MOTIVI: la RIVELAZIONE sul futuro del tecnico

Rino Foschi, ex ds del Napoli tra le altre, ha parlato a Radio CRC del futuro della panchina azzurra analizzando soprattutto il profilo di Conte che è stato accostato anche alla panchina del Milan.

CONTE – «Conte non ci andrà mai a Napoli per tanti motivi. Innanzitutto perché ha costi elevatissimi, poi se va a Napoli vuole fare lui la squadra con gli uomini che vuole lui. Vedo un matrimonio difficilissimo. Molti allenatori potrebbero far bene a Napoli».