Calhanoglu, c’è lo United: contatti tra l’agente ed il Manchester

Calhanoglu, proseguono i contatti tra l’agente del giocatore ed il Manchester United secondo quanto riportato da Tuttosport di questa mattina. A pag. 13 si torna a parlare del contratto in scadenza del giocatore e dello stallo tra lo stesso ed il Milan, in relazione al rinnovo contrattuale. La situazione è sempre la stessa: richiesta ed intenzioni rossonere non combaciano e rimangono distanti.

LO UNITED- Secondo il quotidiano, la richiesta dell’agente del giocatore da 7 milioni di euro, farebbe storce il naso al Milan ma non solo, anche ai club interessati, compresa la Juventus, alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi. Da Milanello filtra comunque l’intenzione di fare il possibile per arrivare ad una soluzione che accontenti tutti, l’ultima poi spetterà al giocatore, in base alle proprie intenzioni.