Classifica aggiornata Serie A: Salernitana retrocessa, cosa cambia in attesa del Milan

Come cambia la classifica di Serie A 2023-24 dopo l’anticipo del venerdì tra Frosinone Salernitana in attesa che scenda in campo anche il Milan nel match contro la Juventus:

Inter 86

Milan 69

Juve 64

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Verona 31

Empoli 31

Frosinone 31*

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15*

*Una partita in più