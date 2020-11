Falk (Bild): «Calhanoglu vicino al Manchester United: trattativa avanzata»

Il giornalista della Bild Christian Falk ha rivelato l’esistenza di una trattativa in fase avanzata tra Calhanoglu e il Manchester United

Christian Falk, giornalista della Bild, ha rivelato in un’intervista rilasciata a Stretford Paddock che il giocatore rossonero Hakan Calhanoglu è molto vicino al trasferimento al Manchester United.

Il contratto del turco con il club di via Aldo Rossi è in scadenza a fine stagione e al momento non sembra esserci un accordo per il rinnovo. Proprio per questo motivo, spiega il giornalista, il colloquio tra l’ex Leverkusen e i Red Devils ha preso pieghe positive e attualmente è in una fase molto avanzata.