Juve Milan: Allegri prepara la mossa a sorpresa a centrocampo, l’idea dell’allenatore bianconero

Domani pomeriggio il Milan affronterà la Juve in campionato. In vista del match Allegri pensa ad una possibile mossa a sorpresa

In vista del match tra Milan e Juve in campionato, la Juventus potrebbe presentare una novità di formazione:

Secondo quanto riportato da SkySport, Massimiliano Allegri ha in mente una sorpresa di formazione per la sua Juventus per la sfida di domani sera contro il Milan. L’idea è quella di piazzare Andrea Cambiaso da mezzala, mettendo McKennie in panchina e dando spazio a Weah sulla destra.