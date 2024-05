Calciomercato Milan, obiettivo centrocampista: due i SOGNI della dirigenza per l’estate

Calciomercato Milan, obiettivo centrocampista: due i SOGNI della dirigenza in vista dell’estate ormai alle porte

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan andrà a caccia, tra gli altri, di un nuovo centrocampista con caratteristiche prettamente difensive. Sono due gli obiettivi secondo TMW.

Da un lato Youssouf Fofana, mediano in forza al Monaco, dall’altro Renato Veiga, classe 2003 che si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Basilea. Non due nomi altisonanti ma certamente con le caratteristiche ideali per la società.