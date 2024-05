Sesko Milan, SCATTO in avanti per lo sloveno: al via la trattativa con il Lipsia. TUTTI gli aggiornamenti

Sesko Milan, SCATTO in avanti per l’attaccante sloveno: al via la trattativa con il Lipsia. TUTTI gli aggiornamenti

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda Benjamin Sesko, uno degli obiettivi più concreti del calciomercato Milan per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto si apprende il club rossonero avrebbe deciso di puntare con decisione sullo sloveno del Lipsia, che costa non meno di 50 milioni di euro. La dirigenza è già al lavoro con il club tedesco per capire se ci sono i margini per strappare un prezzo più conveniente.