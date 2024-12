Theo Hernandez Milan, il rinnovo non è più sicuro come prima? I tifosi sono avvisati: l’addio è possibile

Theo Hernandez Milan, situazione al bivio: spunta l’opzione del rinnovo propedeutico alla cessione. Ecco le ultimissime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è ancora alle prese con la questione relativa al rinnovo di Theo Hernandez.

Qual è la situazione attuale? In occasione della trasferta di Champions a Madrid la dirigenza rossonera aveva incontrato il suo agente, Manuel Garcia Quilon. Punto in comune: la volontà di andare avanti insieme. Theo al Milan resterebbe volentieri. Punto critico: la prima richiesta era stata di oltre 8 milioni netti a stagione, a fronte dei 4,5 attuali. I contatti proseguono, ma negli ultimi tempi passi avanti concreti non ne sono stati fatti. Si potrebbe chiudere grosso

modo sulla falsa riga di Leao (circa 7), oppure immaginare un addio in estate. Sì, ma a

quali cifre?