Milan-Fiorentina, Stefano Pioli è in ansia in vista della sfida contro i Viola: senza Leao e Giroud ha vinto solo due partite

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida tra Milan e Fiorentina Stefano Pioli dovrà affrontare la doppia assenza di Leao (infortunato) e di Giroud (squalificato).

Un dato in particolare fa preoccupare il tecnico: senza i due attaccanti principali il Milan ha vinto solo due partite: Genoa-Milan 0-3 nell’anno dell’ultimo scudetto e Milan-Monza 4-1 della scorsa stagione. Nell’attuale invece i due non figurarono nella lista dei titolari per la sfida contro il Cagliari vinta poi 1-3 dai rossoneri. In quel caso Rafa entrò nella ripresa.