Milan femminile: tra una settimana la sfida contro il Cesena

Milan femminile: dopo la sosta per le Nazionali, le rossonere sfideranno il Cesena nel primo match di Coppa Italia

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan femminile tornerà in campo contro il Cesena, nel primo match di Coppa Italia. Le rossonere vengono da un momento assai brillante dopo le schiaccianti vittorie con Empoli e Inter.

Medesima cosa per il Cesena Castelvecchio, al momento seconda in classifica in Serie B. Ganz potrebbe adottare un piccolo turnover in vista del match importante la settimana successiva contro il Napoli: gara vitale per restare a contatto con la Juventus.