Milan femminile: sosta Nazionali, poi Coppa Italia contro il Cesena

Milan femminile: le rossonere sono a riposo grazie alla sosta per le Nazionali, dopodiché sarà sfida contro il Cesena in coppa

A poco più di ventiquattro ore dalla splendida vittoria contro l’Inter nel derby, il Milan femminile si divide nuovamente causa la sosta per le rispettive nazionali.

Le rossonere torneranno in campo il 1 novembre ore 14:30 contro il Cesena Castelvecchio, gara valida per la prima sfida di Coppa Italia femminile (la seconda sarà contro l’Orobica della ex Sandra Zigic). Il team emiliano, attualmente, è secondo in classifica in Serie B, al pari di Ravenna e Lazio, con 9 gol all’attivo e 5 al passivo in cinque giornate.