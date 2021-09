Lazio Milan Femminile: per Giacinti secondo poker in carriera

Nella partita contro la Laziodi oggi Valentina Giacinti ha realizzato 4 reti, si tratta del secondo poker in carriera

Una giornata da incorniciare. Il Milan femminile di Maurizio Ganz ha battuto la Lazio Women della grande ex Carolina Morace con un netto 1-8. Protagonista assoluta del match è stata Valentina Giacinti che non solo ha realizzato la tripletta più veloce di sempre nella sua carriera in Serie A ma addirittura ha aggiunto un’altra rete per il poker personale.

Si tratta del secondo poker della sua carriera. Il primo era stato siglato il 28 marzo 2021 contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.