Giacinti, tripletta da record contro la Lazio: è la più veloce di sempre. Il dato

Valentina Giacinti ha segnato una tripletta da sogno nel match di campionato contro la Lazio. Il dato incredibile dell’attaccante

Prestazione da sogno del Milan nel match di campionato contro la Lazio. L’attaccante rossonera ha segnato ben tre gol nell’8 a 1 rifilato alle baincocelesti dell’ex Morace.

Non è tutto perché, secondo i dati riportati da Opta, quella di Valentina Giacinti è la tripletta più veloce della sua carriera in Serie A. Tre gol in 21′: è la più veloce anche di quella segnata all’Atalanta Mozzanica nell’aprile 2016.