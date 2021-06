Milan femminile: in attacco l’unica certezza è Giacinti

Milan femminile: con l’addio di Dowie e il quasi ormai certo anche di Salvatori Rinaldi, per l’attacco attualmente le rossonero possono…

Il mercato del Milan femminile è appena iniziato. Diversi gli addii in casa rossonera: da Rask a Simic sino a Dowie. Sul fronte offensivo, come riportato in precedenza dalla nostra redazione, vi sarebbe anche Salvatori Rinaldi, in dubbio se Pomigliano o Sampdoria, senza escludere altri club italiani.

Al momento l’unica certezza in avanti sarebbe Valentina Giacinti, capitano e simbolo di questa squadra. Maurizio Ganz dovrebbe trattenere al Vismara anche Miriam Longo, mentre è ancora in dubbio il futuro di Sara Tamborini. Nel frattempo, persa Stine Larsen, il Diavolo sarebbe alla ricerca di un nuovo rinforzo proveniente sempre dall’estero.