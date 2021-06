MN24 – Milan femminile: salta Stine Larsen, il suo futuro in Svezia

Stine Larsen non giocherà il prossimo anno con la maglia del Milan femminile. Il futuro della giocatrice è in Svezia

Arrivata a Milano per effettuare le visite mediche, il Milan femminile era ad un passo per chiudere la trattativa per Stine Larsen, ma la giocatrice, stando da quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, non avrebbe trovato le condizioni giuste per l’accordo sul contratto.

Il suo futuro, dunque sarà in Svezia, più precisamente al BK Hachen.