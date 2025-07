Nicolas Jackson Milan, i rossoneri hanno una speranza precisa! Incontro a fine agosto? La situazione

Nicolas Jackson Milan, il club rossonero ha una speranza precisa: Tare è sicuro che l’attuale prezzo da 100 milioni di euro a fine agosto calerà

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan è tra i club più attivi nella ricerca di rinforzi mirati per la prossima stagione. L’obiettivo primario della dirigenza rossonera è affiancare una nuova punta a Santiago Gimenez, per potenziare ulteriormente il reparto offensivo e garantire maggiori soluzioni a Stefano Pioli. Tra i numerosi profili attentamente monitorati in via Aldo Rossi, spicca un nome che ha già catturato l’attenzione: Nicolas Jackson, il promettente attaccante del Chelsea.

La pista che porta a Jackson non è casuale. Il centravanti senegalese è rappresentato dalla stessa agenzia con cui il calciomercato Milan ha intavolato trattative in passato, come dimostrato dai dialoghi per provare a portare a Milano il difensore Archie Brown. Questa connessione preesistente potrebbe facilitare eventuali future negoziazioni, creando un canale preferenziale tra i due club e l’entourage del giocatore.

La situazione di Jackson al Chelsea si è fatta piuttosto complessa. Con gli arrivi importanti di Joao Pedro e Liam Delap a Stamford Bridge, gli spazi per il ventitreenne si sono notevolmente ridotti. La prospettiva di un impiego limitato spinge il senegalese a considerare seriamente l’ipotesi di cambiare aria per trovare un club che possa offrirgli maggiore continuità di gioco e un ruolo da protagonista. Questa sua volontà di mettersi in mostra altrove rappresenta un punto a favore per il Milan, che potrebbe sfruttare la situazione per avanzare una proposta concreta.

Il club rossonero, come ribadito dal Corriere della Sera questa mattina, sta monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione. La dirigenza di via Aldo Rossi si trova in una posizione di vigilanza strategica, pronta a cogliere l’occasione giusta. Tuttavia, l’operazione, al momento, si presenta come estremamente complessa e quasi impossibile a causa delle elevatissime richieste economiche del Chelsea. I Blues, infatti, valutano il cartellino di Nicolas Jackson ben 100 milioni di euro, una cifra che, per il Milan, è insostenibile nelle attuali condizioni.

La domanda che tutti si pongono è: il prezzo resterà lo stesso a fine agosto? Il calciomercato è noto per i suoi ribaltoni e le dinamiche in continua evoluzione. È lecito aspettarsi che, con l’avvicinarsi della chiusura delle trattative e la necessità per il Chelsea di sfoltire la rosa o monetizzare, lo scenario possa cambiare. La richiesta dei Blues potrebbe diminuire se Jackson dovesse spingere per la cessione o se il club londinese dovesse avere la necessità di fare cassa.

Per ora, l’operazione Nicolas Jackson al Milan rimane una suggestione affascinante ma finanziariamente impraticabile. Tuttavia, la dirigenza milanista, con la sua nota pazienza e la capacità di attendere il momento propizio, è pronta a valutare ogni evoluzione nelle prossime settimane. Il sogno di affiancare un attaccante del calibro di Jackson a Gimenez è vivo, ma la sua realizzazione dipenderà molto da come si muoverà il mercato nelle sue fasi finali e dalla flessibilità del Chelsea nelle sue pretese. I tifosi rossoneri possono solo sperare in un cambiamento di scenario che possa aprire le porte a questo ambizioso rinforzo.