Milan femminile: il futuro di Hasegawa è un rebus, le ultime

Yui Hasegawa non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il Milan femminile. Il 30 giugno è molto vicino, in caso di fumata nera…

Yui Hasegawa, giunta al Milan femminile a gennaio, ha letteralmente trasformato la rosa di Maurizio Ganz, regalando colpi di classe e dando una grande mano al centrocampo rossonero.

La giapponese, però, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Il 30 giugno è alle porte. In caso di fumata nera sulla giocatrice vi sarebbe forte interesse di Real Madrid e Barcellona con le Merengues leggermente avanti sul team catalano.