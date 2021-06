Milan femminile: Dominika Conc verso il Napoli, parti più vicine

Milan femminile: Dominika Conc sarebbe sempre più vicina al Napoli. La giocatrice slovena non ha trovato molto spazio…

Dominika Conc, centrocampista del Milan femminile sarebbe sempre più vicina al Napoli. Lo riferisce Ilcalciofemminileicf.com.

La slovena non ha trovato molto spazio in questa stagione tra le file di Maurizio Ganz e per questo motivo sarebbe alla ricerca di un nuovo club per giocare con più continuità. Le parti si sarebbero avvicinate. Dopo Federica Rizza, il club partenopeo sarebbe pronto a sfornare un ulteriore colpo.