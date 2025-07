Calciomercato Milan, Mateta resta sul taccuino di Tare! Il profilo intriga perchè... Ultimissime

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione resta in lista il nome di Mateta del Crystal Palace. La situazione

Il calciomercato estivo si avvicina e il calciomercato Milan è già in piena attività per rinforzare il proprio reparto offensivo. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, la ricerca di un centravanti con caratteristiche ben precise si fa sempre più serrata. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, come riportato da Matteo Moretto, spiccano quelli di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, Dusan Vlahovic della Juventus e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Jean-Philippe Mateta: Il Profilo che Intriga Allegri

Nonostante non sia una priorità assoluta, il nome di Jean-Philippe Mateta continua a figurare nella shortlist del Milan. L’attaccante francese del Crystal Palace, con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di fare reparto, ha particolarmente intrigato il nuovo tecnico rossonero. Allegri, infatti, sembra apprezzare il suo stile di gioco e la sua presenza in area di rigore, elementi che potrebbero integrarsi perfettamente nel suo schema tattico. La sua costanza di rendimento in Premier League lo rende un profilo affidabile e potenzialmente molto interessante per il Diavolo. L’opzione Mateta, dunque, rimane viva e potrebbe prendere quota qualora altre piste più onerose dovessero sfumare.

Dusan Vlahovic: Il Sogno Complicato

Accanto a Mateta, persiste anche il sogno Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è da tempo un obiettivo del Milan, ma la trattativa si presenta estremamente complessa sotto il profilo economico. Il costo del cartellino e l’ingaggio di Vlahovic rappresentano ostacoli notevoli per le casse rossonere. Nonostante ciò, il suo nome continua a essere monitorato con attenzione, a testimonianza del grande apprezzamento per le sue qualità tecniche e la sua impressionante prolificità sotto porta. Vlahovic, infatti, garantirebbe un numero elevato di gol, ma la sua acquisizione richiederebbe un investimento considerevole che il Milan potrebbe decidere di fare solo in caso di cessioni importanti o di particolari occasioni di mercato.

Victor Boniface: Il Lusso Economico Difficile

Un altro profilo che stuzzica la fantasia della dirigenza milanista è Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Il nigeriano ha mostrato un talento cristallino e un potenziale enorme, ma la sua valutazione economica lo rende un obiettivo molto difficile da raggiungere. Il Bayer Leverkusen, reduce da una stagione straordinaria, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello a cifre contenute, rendendo l’operazione estremamente onerosa. Boniface, con la sua velocità, la sua tecnica e la sua duttilità, sarebbe un innesto di altissimo livello per il Milan, ma la sua accessibilità rimane legata a una disponibilità finanziaria che al momento appare complessa.

Le Strategie del Milan per il Reparto Offensivo

Il Milan, sotto la guida di Allegri, sta dunque valutando attentamente le diverse opzioni per rafforzare l’attacco. La ricerca si concentra su profili che possano garantire gol, presenza fisica e adattabilità al modulo di gioco. Mentre Vlahovic e Boniface rappresentano opzioni di altissimo livello ma con costi elevati, Mateta si configura come un’alternativa più realistica e comunque molto gradita al tecnico. Il mercato è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma la determinazione del Milan nel trovare il giusto attaccante è palpabile. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quali saranno le mosse decisive del Diavolo per completare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.