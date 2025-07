Vlahovic Milan, assist del serbo ad Allegri! Clamoroso aneddoto, ha questa strategia in mente

Vlahovic Milan, il serbo vuole liberarsi a parametro zero per ricongiungersi con Massimiliano Allegri a Milanello. I dettagli

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente e il futuro di Dusan Vlahovic è destinato a diventare uno dei leitmotiv principali di questa sessione. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, sembra essere in aperta rottura con il club bianconero, una situazione che ha acceso l’interesse di diverse squadre, tra cui il calciomercato Milan. La vicenda è complessa e ricca di sfaccettature, con risvolti economici e strategici che potrebbero tenere incollati gli appassionati di calcio per le prossime settimane.

La Juventus, infatti, ha già mostrato le proprie intenzioni sul fronte offensivo, assicurandosi i servizi di Jonathan David e puntando a trattenere anche Randal Kolo Muani. Questi acquisti e le strategie della dirigenza bianconera suggeriscono un possibile ridimensionamento del ruolo di Vlahovic, che, dal canto suo, si trova nell’ultimo anno di contratto. Questa condizione contrattuale lo pone in una posizione di forza relativa, spingendolo a cercare una liberazione anticipata dagli ultimi mesi che lo legano ai bianconeri, arrivando persino a considerare una rescissione contrattuale.

A monitorare con grande attenzione questa situazione, come riportato da Repubblica, ci sarebbe il Milan, con Massimiliano Allegri che, secondo le indiscrezioni, sarebbe particolarmente interessato all’attaccante. Il quotidiano generalista, in un articolo di questa mattina, ha addirittura titolato: “Il serbo vuole liberarsi per il Milan“. Questo suggerisce un interesse reciproco tra il Diavolo e il centravanti.

Il piano ambizioso di Vlahovic prevederebbe la risoluzione del contratto con la Juventus per poi firmare con il Milan a cifre ridotte. L’idea iniziale, come riportato, sarebbe un quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, l’ex Fiorentina non sembrerebbe disposto a fare troppe concessioni dal punto di vista economico, chiedendo almeno 18 milioni di euro di bonus alla firma. Questa richiesta rappresenterebbe un ostacolo non indifferente per le casse rossonere, che dovrebbero valutare attentamente la sostenibilità dell’operazione.

La situazione, però, è tutt’altro che semplice per la Juventus. Una rescissione contrattuale con Vlahovic comporterebbe una minusvalenza di circa 19 milioni di euro, una cifra significativa che la società bianconera difficilmente sarebbe disposta ad accettare senza battere ciglio. La Juventus, infatti, ha investito pesantemente sul giocatore e una sua partenza a zero o con una minusvalenza così elevata rappresenterebbe un duro colpo per il bilancio e per la pianificazione economica.

Questo scenario rende la trattativa estremamente complessa e potenzialmente lunga. La Juventus cercherà di trovare una soluzione che minimizzi le perdite, magari attraverso una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto che possa ammortizzare la minusvalenza. Il Milan, dal canto suo, dovrà bilanciare l’interesse per il giocatore con la necessità di mantenere una sostenibilità economica e di rispettare i parametri finanziari. La volontà del giocatore di accasarsi al Milan, unita alla sua situazione contrattuale, potrebbe però essere la chiave di volta di una trattativa che si preannuncia come uno dei tormentoni di questa sessione di calciomercato. Sarà fondamentale monitorare gli sviluppi e capire come le parti riusciranno a conciliare le proprie esigenze.