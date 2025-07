Calciomercato Milan, attenzione alla pista Vlahovic: questa mossa potrebbe completamente cambiare gli scenari. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La Juventus è pronta a proporre la risoluzione del contratto a Dusan Vlahovic. Questa mossa drastica, che mira a liberare il club bianconero dall’oneroso ingaggio del centravanti serbo, segna un punto di svolta nel futuro del giocatore e apre scenari interessanti sul mercato, con il Milan che si staglia tra i club più interessati.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus intenderebbe liberarsi del peso salariale di Vlahovic, che pesa notevolmente sui bilanci. La cifra in ballo per il prossimo anno sarebbe di circa 24 milioni di euro lordi, una somma che la dirigenza juventina vorrebbe evitare di sborsare. L’arrivo di Jonathan David ha ulteriormente indicato che Vlahovic potrebbe non essere più al centro del progetto tecnico, spingendo il club a cercare soluzioni per la sua partenza.

In questo contesto di incertezza, il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante di spessore per rinforzare il proprio reparto offensivo e Vlahovic, nonostante una stagione altalenante, rimane un profilo di alto livello con un potenziale ancora inespresso. L’opportunità di acquisire un attaccante del suo calibro a condizioni vantaggiose, in caso di risoluzione contrattuale, è un’occasione che il Milan non intende lasciarsi sfuggire.