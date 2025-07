Calciomercato Milan, intrigo Javi Guerra! Il Valencia gli offre il rinnovo, Tare prende nota e spera

Calciomercato Milan, oggi il Valencia presenterà l’offerta di rinnovo ad Javi Guerra: Tare resta alla finestra nonostante la concorrenza

Il futuro di Javi Guerra si trova a un bivio cruciale. Il giovane e talentuoso centrocampista spagnolo è al centro di una vera e propria telenovela di mercato, con il Valencia pronto a presentargli un’offerta di rinnovo contrattuale ufficiale. La decisione spetterà interamente al ragazzo: restare e firmare un nuovo accordo con il club che lo ha lanciato, oppure optare per un addio che aprirebbe le porte a scenari entusiasmanti in alcuni dei campionati più prestigiosi d’Europa. A riportare la notizia è il noto esperto di mercato Matteo Moretto, fonte autorevole e affidabile in ambito calcistico.

Il calciomercato Milan è tra i club più interessati alla situazione di Guerra e, come sottolineato da Moretto, è “alla finestra” in attesa di sviluppi. Il direttore sportivo rossonero, Tare, sarebbe pronto a entrare in azione nel caso in cui Javi Guerra decidesse di non prolungare il suo legame con il Valencia. La concorrenza, tuttavia, è agguerrita e proviene tanto dalla Liga spagnola quanto dalla Premier League inglese, rendendo questa potenziale trattativa un vero e proprio banco di prova per le strategie di mercato del Diavolo.

La Valutazione del Valencia e l’Interesse dei Top Club

Javi Guerra, classe 2003, è considerato uno dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico europeo. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la qualità nel passaggio lo rendono un profilo estremamente appetibile per molte squadre di alto livello. Il Valencia, consapevole del valore del suo gioiello, sta cercando in ogni modo di blindarlo, offrendogli un contratto che rifletta la sua importanza all’interno del progetto tecnico. L’attuale contratto di Guerra scade nel giugno 2027, ma il club spagnolo mira a un ulteriore prolungamento per allontanare le voci di mercato e garantirsi la permanenza del giocatore.

Nonostante l’attuale scadenza, la sua clausola rescissoria è stata riportata in passato vicina ai 100 milioni di euro, una cifra che, sebbene elevata, non scoraggia completamente i top club, che potrebbero negoziare un prezzo inferiore. Si parla di un valore di mercato che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, rendendolo un investimento significativo ma potenzialmente remunerativo per chi deciderà di puntarci.

Il Ruolo del Milan e la Concorrenza Agita

Il Milan ha dimostrato in più occasioni un forte interesse per Guerra. La dirigenza rossonera vede nel giovane spagnolo il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo, aggiungendo dinamismo e qualità in un reparto che necessita di nuovi innesti. Le recenti cessioni e i movimenti in entrata hanno fornito al Milan una maggiore liquidità e la possibilità di muoversi con decisione sul mercato. Tuttavia, l’operazione non sarà semplice. Squadre di spicco della Liga come l’Atletico Madrid e club di Premier League come il Manchester United e l’Aston Villa sono altrettanto vigili sulla situazione del giocatore. La possibilità che Guerra approdi in Inghilterra o rimanga in Spagna è concreta, rendendo la sfida per il Milan ancora più ardua.

La prossima mossa del Valencia, ovvero la presentazione dell’offerta ufficiale di rinnovo, sarà il momento chiave. La reazione di Javi Guerra a questa proposta determinerà il prosieguo della sua carriera. Se deciderà di accettare, le porte del mercato si chiuderanno; in caso contrario, assisteremo a una vera e propria asta internazionale per assicurarsi le sue prestazioni. Il Milan resta in prima fila, ma dovrà essere rapido e convincente per superare la folta concorrenza e portare a casa un talento che potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro del club.