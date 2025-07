Calciomercato Milan, rebus futuro Javi Guerra: il Valencia vuole il rinnovo ma Tare… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Valencia ha formalmente presentato un’offerta di rinnovo contrattuale a Javi Guerra, il giovane e promettente centrocampista che ha attirato le attenzioni di diversi top club europei. Questa mossa del club spagnolo era attesa, data l’importanza che il giocatore ha assunto nel progetto tecnico e la volontà di blindarlo di fronte alle numerose sirene di mercato.

Il Milan, da tempo interessato a Guerra, segue con grande attenzione gli sviluppi della situazione. I rossoneri vedono nel classe 2003 un profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo, grazie alle sue qualità tecniche, alla visione di gioco e alla capacità di inserirsi. Tuttavia, al momento, il club di Via Aldo Rossi si trova in una posizione di attesa, monitorando l’evolversi della trattativa tra il Valencia e l’entourage del giocatore. Il Milan preferisce non accelerare i tempi in questa fase, per capire se e a quali condizioni Guerra deciderà di prolungare il suo legame con il club spagnolo.