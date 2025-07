Xhaka, il Milan deve arrendersi: si allontana definitivamente! Svelato il motivo

Xhaka, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà un nuovo giocatore del Milan. Il problema è legato alla cifra offerta

Il centrocampo del Bayer Leverkusen si conferma un serbatoio di talento, ma per i club di Serie A le speranze di attingervi, almeno per quanto riguarda Granit Xhaka, sembrano essersi definitivamente spente. Il robusto mediano svizzero, noto per la sua visione di gioco e il potente tiro da fuori, rimane saldamente in Bundesliga, lontano dagli orizzonti calcistici italiani.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, l’interesse per Xhaka da parte delle big italiane c’è stato, ma senza mai concretizzarsi in un’offerta adeguata. In particolare, il Milan, guidato all’epoca da Massimiliano Allegri, tecnico tattico e stratega, e con Igli Tare in un ruolo chiave nella dirigenza, ha tentato un approccio. Tuttavia, la cifra richiesta per il cartellino del calciatore, un pilastro del centrocampo delle Aspirine, non è mai stata raggiunta dai rossoneri. Il Diavolo, alla ricerca di rinforzi di qualità per il reparto nevralgico, ha dovuto desistere di fronte alle pretese economiche del club tedesco.

Diverse le ragioni che possono aver frenato il club di Via Aldo Rossi. Tra queste, una politica di gestione finanziaria più oculata e la volontà di non eccedere in investimenti che non fossero ritenuti completamente sostenibili. La robustezza fisica e l’esperienza internazionale di Xhaka avrebbero fatto comodo all’organico milanista, ma il compromesso economico non è stato trovato.

Per quanto riguarda le altre potenze del calcio italiano, Juventus e Inter, la situazione è apparsa fin da subito meno definita. I bianconeri, spesso a caccia di profili d’esperienza per rafforzare la mediana, non hanno mai mostrato un interesse concreto o persistente per Xhaka. Allo stesso modo, i nerazzurri, impegnati in una propria strategia di mercato, non hanno mai inserito il centrocampista elvetico tra i loro obiettivi primari. Sia la Vecchia Signora che la Beneamata hanno evidentemente preferito puntare su altri profili o strategie di investimento, lasciando che il futuro di Xhaka si delineasse altrove.

In definitiva, il nome di Granit Xhaka rimane legato al successo del Bayer Leverkusen, e la Serie A, almeno per ora, dovrà fare a meno delle sue qualità. Un’opportunità mancata per i club italiani, che vedono sfumare un centrocampista di caratura internazionale, abile sia nella fase di interdizione che in quella di costruzione.