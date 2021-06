MN24 – Milan femminile: Natasha Dowie verso l’addio

Milan femminile: Natasha Dowie dopo una buona stagione con le rossonere lascerà il club, possibile futuro all’estero

Natasha Dowie, secondo quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, non farà parte del progetto del Milan femminile nella prossima stagione 2021/2022. Il futuro dell’attaccante inglese dovrebbe essere all’estero.

La numero 10 rossonera chiude dunque l’avventura al Diavolo con 29 presenze totali (21 in Serie A, 7 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa), frutto di 14 gol, 7 assist per una somma di 2324 minuti disputati. Nessun provvedimento disciplinare (ammonizione o espulsione) per la classe ’88.