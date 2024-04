MN24 – Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese salta il Genoa! L’esito degli esami

Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese salta il Genoa! C’è lesione per l’ex Chelsea, le ultime dopo gli esami

Come appreso da Milannews24, dopo Maignan anche dagli esami di Loftus-Cheek non arrivano buone notizie per Stefano Pioli.

Il centrocampista inglese, infortunatosi nel finale della gara di sabato pomeriggio contro la Juve, ha riportato una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. L’ex Chelsea verrà rivalutato più avanti ma va esclusa la sua presenza nella sfida di domenica pomeriggio contro il Genoa.