Nuovo allenatore Milan, l’indiscrezione spiazza completamente i tifosi! Contatti col top, può arrivare lui

Nuovo allenatore Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro della panchina rossonera: contatti di Furlani con Allegri

Come riferito dal noto giornalista Campi, intervistato dai colleghi di calciomecato.it, il Milan ha avuto diversi contatti con Massimiliano Allegri, ex Juve, che potrebbe portare in rossonero anche Cherubin nel ruolo di DS dopo l’addio di D’Ottavio:

PAROLE – «So che Allegri ha avuto diversi contatti con diverse persone del Milan. E’ andato via D’Ottavio l’altro giorno e Allegri vorrebbe portarsi anche Cherubini come direttore sportivo».