Mercato Milan, grandissima concorrenza per il pupillo di Moncada! Gli aggiornamenti

Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Fabiano Parisi, obiettivo del club rossonero per gennaio. La situazione

Come spiegato da calciomercato.com, Fabiano Parisi potrebbe davvero lasciare la Fiorentina a gennaio per andare ad accumulare maggior minutaggio altrove. Sul giocatore ci sarebbe il calciomercato Milan, ma non solo.

Sulle tracce dell’esterno ci sarebbero infatti anche Juve e Napoli, pronti a sfruttare eventuali occasioni qualora si presentassero nelle prossime settimane. I rossoneri vorrebbero chiudere l’operazione con la formula del prestito: prossime settimane decisive.