Rinnovo Theo Hernandez, richiesta monstre del francese al Milan! Contatti in corso, Ibrahimovic ha una speranza

Rinnovo Theo Hernandez, il francese ha chiesto 8 milioni di euro al Milan per prolungare il suo contratto: vuole restare a Milanello

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta lavorando per il rinnovo di Theo Hernandez.

In occasione della trasferta a Madrid la dirigenza rossonera aveva incontrato l’agente di Theo, Quilon. Punto in comune: la volontà di andare avanti insieme. Theo al Milan resterebbe volentieri. Punto critico: la prima richiesta era stata di oltre 8 milioni netti. I contatti proseguono, ma negli ultimi tempi passi avanti concreti non ne sono stati fatti. Si potrebbe chiudere grosso modo sulla falsa riga di Leao (circa 7 milioni), oppure immaginare un addio in estate. Si, ma a quali cifre?