Calciomercato Milan, Tare tenta il grande sgarbo alla Roma: contatti per l’obiettivo giallorosso. La situazione e le ultimissime

Il mercato dei terzini continua ad animare le strategie dei club italiani, e il nome di Wesley del Flamengo è finito nel mirino di Milan e Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha effettuato un sondaggio per il giovane terzino brasiliano, segno di un interesse concreto a rinforzare le corsie laterali della difesa. Tuttavia, la Roma sembra essere in una posizione di netto vantaggio nella corsa al giocatore, avendo già trovato un’intesa di massima con il calciatore stesso.

Wesley, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano, con doti atletiche e tecniche che lo rendono un profilo molto appetibile in ottica futura. La sua giovane età si sposa perfettamente con le politiche di mercato di molti club europei, sempre alla ricerca di talenti da far crescere. Il Milan, notoriamente attento ai giovani promettenti, ha quindi mosso i primi passi per valutarne la fattibilità dell’operazione.

Nonostante l’interesse rossonero, l’accordo preliminare tra Roma e Wesley rappresenta un fattore determinante. Avere il “sì” del giocatore in anticipo permette ai giallorossi di condurre la trattativa con il Flamengo da una posizione di forza, potendo contare sulla volontà del calciatore di trasferirsi nella Capitale. Questo vantaggio potrebbe rivelarsi decisivo nel chiudere l’affare, superando la concorrenza di altri club, Milan incluso.

Per il Milan, il sondaggio su Wesley rientra in una più ampia strategia di ricerca di terzini che possano garantire freschezza e prospettiva alla rosa. Se l’affare Wesley dovesse sfumare, il club di Via Aldo Rossi continuerà sicuramente a monitorare altri profili per coprire quella che è considerata una posizione chiave. La Roma, dal canto suo, spera di chiudere rapidamente per assicurarsi un elemento che potrebbe rappresentare una pedina importante per il futuro della propria difesa.