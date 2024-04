Calciomercato Milan, David più lontano? La Premier League sul canadese, cosa succede

Calciomercato Milan, può sfumare il colpo Jonathan David in attacco: sul canadese è forte il pressing dell’Aston Villa

Come riferito da TMW, potrebbe sfumare per il calciomercato Milan il colpo Jonathan David per l’attacco del prossimo anno. Il canadese del Lille, che in Italia piace anche al Napoli, sarebbe infatti molto vicino all’Aston Villa che sogna il colpo Champions.

Il club francese per David chiede 35 milioni di euro (considerando il contratto in scadenza a giugno del 2025) mentre la punta esige un ingaggio da 5 milioni di euro netti.