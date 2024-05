Emerson Royal Milan, rossoneri interessati al terzino brasiliano. Spunta la VALUTAZIONE del Tottenham. Ecco le ultime in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i profili valutati dal Milan per il ruolo di terzino destro c’è anche quello di Emerson Royal.

Per il club rossonero non si tratterebbe di una novità. Infatti, il brasiliano del Tottenham era già stato cercato dai rossoneri in passato. Al momento ha ancora due anni di contratto con il club inglese, che chiede circa 30 milioni di euro.