MN24 – Festa Anniversario Milan, ecco la lista completa di tutte le Legends rossonere che saranno a San Siro domenica sera

Come appreso dalla nostra redazione, confermati tutti gli ex calciatori rossoneri che presenzieranno alla festa dell’anniversario del Milan per i 125 anni di storia del club. L’appuntamento è per domani sera, quando la squadra di Fonseca affronterà il Genoa

Ecco la lista completa di tutte le Legends rossonere che saranno presenti a San Siro domani sera:

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Alexandre Pato

Clarence Seedorf

Filippo Inzaghi

Christian Abbiati

Pietro Paolo Virdis

Filippo Galli

Alberico Evani

Mauro Tassotti

Roberto Donadoni

Demetrio Albertini

Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Serginho

Marek Jankulovski

Cristian Brocchi

Cristian Zaccardo

Stefano Eranio

Riccardo Montolivo

Dario Simic

Martin Laursen

Giovanni Galli

Marco Borriello

Massimo Oddo

