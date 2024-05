Mercato Milan: Guirassy obiettivo numero uno in attacco! DECISIONE presa, ma spunta un problema per il giocatore dello Stoccarda

Secondo quanto riferito da Footmercato, la priorità del mercato Milan per rinforzare l’attacco in estate è Serhou Guirassy, attaccante classe ’96 dello Stoccarda che in questa stagione ha messo a segno 28 gol in 29 partite tra campionato e Coppa di Germania.

Il guineano, al momento, è in vantaggio rispetto agli altri candidati, ossia Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee. Clausola da 17.5 milioni di euro, ma occhio alla concorrenza del Borussia Dortmund, vero ‘problema’ di questa trattativa.