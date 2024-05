Musah si racconta: «Come valuto la mia stagione? Mi sono sentito importante per il Milan! Sogno il primo gol, su Leao e l'addio di Giroud...»

Il centrocampista del Milan Musah si è raccontato a SportMediaset: tutte le dichiarazioni dello statunitense

Il centrocampista del Milan Musah ha parlato a SportMediaset raccontando la sua prima stagione in rossonero.

PAROLE – «Mi è piaciuto molto il mio primo anno. Ho potuto giocare la Champions, l’Europa League. Mi sono sentito importante in squadra e voglio continuare a crescere. Mi piacciono tanti giocatori che hanno giocato al Milan. Io sono concentrato a crescere e imparare. Voglio giocare ancora di più il prossimo anno e aiutare la squadre in attacco e in difesa».

GAP CON L’INTER – «Dobbiamo migliorare in tutti i reparti e in tutto quello che possiamo se vogliamo essere la migliore in Italia. Abbiamo l’ambizione di essere migliori. Siamo arrivati secondi, ma il prossimo anno dovremo fare meglio per essere primi».

PRIMO GOL AL MILAN – «Lo sogno tanto, sarebbe incredibile farlo durante il mio primo anno qui. Sono molto determinato. Sarei felicissimo».

DOVE HA GIOCATO –«Sono stato fortunato di aver girato il mondo in pochi anni. Alla fine mi è piaciuto tantissimo e spero di poter continuare. Ora sono felice qui. In penso in italiano. Parlo italiano con gente italiana».

SU LEAO – «Rafa è un bravissimo giocatore. Ci divertiamo in spogliatoio. E’ molto importante per noi, fa la differenza quando gioca. Non ho altro da dire. Come rapper? Non ascolto molto la sua musica (ride n.d.r.)».

ADDIO DI GIROUD – «Sono stato molto fortunato di averci giocato insieme. Lo vedevo all’Arsenal. Una grandissima persona, molto umile, ci mancherà molto».

SULLA STAGIONE DEL MILAN –«Abbiamo giocato contro squadre toste. Alla fine ci abbiamo provato al massimo. Dovremo riflettere. Dovevamo giocare meglio, c’era la motivazione e la grinta nel farlo».