Bento Milan, il portiere esce allo scoperto: «Questa squadra ha chiesto informazioni! Se dovesse arrivare una proposta…». Le parole del portiere

Bento, obiettivo del’ Inter e accostato al calciomercato Milan ha rotto il silenzio sulle sirene nerazzurre nei suoi confronti. Le sue parole a ESPN.

LA PROPOSTA – «Quello che so è che sono speculazioni. L’Inter ha solo chiesto, non ha fatto una proposta ufficiale. Sono felice che loro facciano il mio nome, è il risultato del mio lavoro e delle mie prestazioni qui all’Athletico. Se dovesse davvero arrivare una proposta, vedremo cosa accadrà. Si tratta di incontrare il club e i miei agenti in modo che, se dovesse succedere, accadrà nel migliore dei modi per tutti»