MN24 – Infortunio Maignan, tegola per Pioli: c’è lesione! Le ULTIME sul portiere

Infortunio Maignan, tegola per Stefano Pioli: il portiere francese ha rimediato una lesione al bicipite femorale

Come appreso da Milannews24, non arrivano buone notizie per Stefano Pioli sulle condizioni di Mike Maignan dopo gli esami svolti nella giornata odierna.

Il portiere, che si è fermato nel riscaldamento della gara di sabato contro la Juve, ha riportato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro. L’ex Lille salterà ovviamente la gara di domenica pomeriggio contro il Genoa a San Siro.