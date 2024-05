Pulisic al Premio Gentleman 2024: l’arrivo dell’attaccante del Milan – VIDEO

Pulisic al Premio Gentleman 2024: l’arrivo dell’attaccante del Milan. Il VIDEO dell’arrivo del rossonero all’evento

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – Alla Scuola Militare Teuliè di Milano va in scena la 29esima edizione del Premio Gentleman Fair Play: Milannews24 segue LIVE l’evento in cui sarà premiato anche Christian Pulisic.

Premio Gentleman 2024 #Milan a Christian #Pulisic 🏆 L'arrivo alla cerimonia dell'attaccante rossonero 🔴⚫️ pic.twitter.com/4H3nyyQMVT — Milan News 24 (@Milannews24_com) May 16, 2024

L’attaccante rossonero è appena arrivato all’evento: foto e video di rito per lo statunitense autore di una grandissima stagione in cui ha superato anche Kakà per gol e assist. Ecco il video dell’arrivo alla cerimonia di questa sera.