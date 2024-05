Premio Gentleman 2024, Galliani premiato sul palco: «Complimenti a Inter e Milan, Berlusconi mi diceva sempre questa cosa»

Premio Gentleman 2024, Galliani premiato sul palco: le parole dell’ex amministratore delegato del Milan

(dall’inviato Daniele Grassini) – Premio Gentleman 2023/2024 per l’ex Milan Adriano Galliani premiato dal Presidente del Coni Lombardia Marco Riva. Le parole dal palco trascritte da Milannews24.

PAROLE – «Nella mia vita ho imparato a leggere su La Gazzetta dello Sport. Non avendo ambizioni di fare l’arbitro e il calciatore allora ho deciso di fare il dirigente. Così ho fatto passando la vita tra Monza, Milan e Monza. Dopo 10 anni di Monza, ho fatto 31 anni di Milan. I primi 10 anni senza Silvio con cui ero in televisione, poi mi ha portato al Milan dove abbiamo vinto qualcosa e adesso al Monza siamo rimasti in Serie A. È la città che amo per cui sono felice. Complimenti all’Inter che ha fatto un grande campionato, al Milan che è arrivato secondo. I nerazzurri hanno strameritato ma la nostra città è prima e seconda. Silvio diceva che quando non poteva vincere il Milan era felice se il campionato l’avesse vinto l’Inter. Complimenti».