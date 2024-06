Rinnovo Jovic, il serbo sempre più LONTANO dal Milan: la RIVELAZIONE che smuove il calciomercato in attacco dei rossoneri

Rivelazione che smuoverà il calciomercato Milan? In realtà i rossoneri si stanno muovendo molto per prendere un attaccante il prima possibile. Sono tanti i nomi per sostituire Giroud nella prossima stagione ma potrebbero servire ben due attaccante. Infatti, secondo quanto riportato da Daniele Longo a TeleLombardia, probabilmente il contratto di Jovic non verrà rinnovato.

PAROLE – «Jovic probabilmente non gli fanno il rinnovo».