Zirkzee Milan, Pedullà fa PREOCCUPARE i rossoneri: «Kia è un osso duro. Se non paghi c’è questo RISCHIO». Le parole del giornalista

Il giornalista Pedullà ha parlato a Radio Rossonera per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Joshua Zirkzee, seguito dal mercato Milan.

PAROLE – «Io so che il Milan non paga commissioni oltre 5 mln, Kia è osso duro. La fiducia ora non conta più, è aria fritta. Il Milan ha una sola strada: pagare. La distanza è tra i 4-5 mln, questa cosa sta diventando stucchevole. Se non paghi ti esponi agli spifferi».