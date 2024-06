Gudmundsson Milan, concorrenza forte da tutto il mondo! C’è questa squadra in prima fila DETTAGLI

Gudmundsson Milan, concorrenza forte da tutto il mondo! C’è questa squadra in prima fila. I DETTAGLI sull’attaccante

Albert Gudmundsson rimane al centro di tante squadre in Serie A, oltre all’interesse da parte del mercato Milan. A tal proposito Gianluigi Longari fa un’importante rivelazione sulla situazione della trattativa con il Genoa con l’Inter che resta in prima fila per l’islandese

FUTURO GUDMUNDSSON – «L’Inter resta in prima fila. Per far partire un assalto serve prima completare qualche operazione in uscita. La concorrenza è forte, e non solo dall’Europa…»