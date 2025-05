MN24 – Coppa Italia, Milan arrivato a Roma: domani pomeriggio la conferenza stampa di Conceicao. Segui gli aggiornamenti

Inizia il viaggio di tre giorni verso la finale di Coppa Italia. Come appreso dalla nostra redazione, il Milan è arrivato da pochi minuti in hotel a Roma. Conceicao ha deciso: tutti convocati, anche Sottil e Bondo.

Rosa completa a disposizione per il portoghese per l’ultimo atto della competizione contro il Bologna, in programma mercoledì sera all’Olimpico. Prevista sugli spalti abbondanza di vip: da Sinner e Laura Pasuni, ai grandi ex milanisti.