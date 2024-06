Rabiot Milan, Pellegatti non ha dubbi: «A 7.5 milioni è il più bel REGALO della storia del calcio». Le parole del giornalista

Il giornalista e tifoso Pellegatti ha parlato a Radio Rossonera per analizzare uno dei tanti calciatori accostati al mercato Milan: Adrien Rabiot.

PAROLE – «Rabiot? Io non mi rassegno al fatto che il Milan non si renda conto che a 7.5 milioni è il più bel regalo della storia del calcio. A quella cifra lo si compra a scatola chiusa, poi si vede dove gioca, come sta, chi è».