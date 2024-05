Premio Gentleman 2024, Pulisic premiato sul palco: «Grato di giocare al Milan, amo il club e la città. Kaká? Vi dico questo»

Christian Pulisic è stato premiato al Premio Gentleman 2024. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

(dall’inviato Daniele Grassini) – Premio Gentleman 2024 per l’attaccante del Milan Christian Pulisic, che ha ricevuto questo riconoscimento dal Presidente del CONI Lombardia Marco Riva. Queste le dichiarazioni dal palco dell’americano.

PAROLE – «È incredibile, sono davvero grato di giocare per il Milan. Amo il club e la città. È stato un grande primo anno per me. Il cibo? Buono anche quello (ride ndr.)».

RECORD KAKÀ – «Ho visto la statistica. Bello essere associato a un giocatore del genere, una leggenda del club, devo veramente ringraziare se ne faccio parte».