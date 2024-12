De Grandis: «Fonseca fa la lista di proscrizione, ma se dice questo spacca il Milan dall’interno». La frecciata all’allenatore

De Grandis a Sky Sport 24 ha detto la sua sullo sfogo avuto da Fonseca dopo Milan Stella Rossa.



LE PAROLE – «A me non piacciono le liste di proscrizione. La prima parte a fine partita mi è piaciuta, una sorta di autocritica dicendo che hanno vinto ma non è soddisfatto della prestazione. Però poi dice che lui lavora e si sacrifica sempre e non tutti lo fanno e questi tutti vengono identificati in 3-4 nomi che i giornali che stanno facendo. Si parla di Theo, di Calabria che ha fatto una dichiarazione su Instagram parlando di falsità: vuol dire che c’è frattura interna visibile. Se fai la lista di proscrizione e dici che Tomori può essere ceduto, Theo va via a gennaio, Calabria non si impegna, tu spacchi la squadra all’interno».