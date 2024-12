Emerson Royal innamorato di San Siro: «Stadio leggendario, giocare qui è un privilegio. Ho avuto i brividi quando...»

Emerson Royal ha raccontato il suo rapporto con San Siro dalla prima partita ad ora: le dichiarazioni del terzino del Milan sullo stadio

Emerson Royal al canale social della Lega Serie A ha raccontato il suo rapporto con San Siro. Queste le dichiarazioni del terzino del Milan.

SAN SIRO COME CASA – «Quando ho visto San Siro pieno di tifosi per la prima volta mi sono venuti i brividi. Ai tempi ero al Tottenham ed eravamo venuti per la Champions. L’atmosfera era magica, e da quel momento ho capito che volevo viverla anche da giocatore del Milan. San Siro è uno stadio leggendario conosciuto in tutto il monod, non solo in Brasile. Giocare in casa con quest’atmosfera è un vero privilegio».

LE PAROLE INTEGRALI