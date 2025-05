Ranieri sbotta dopo Atalanta Roma: show a DAZN del tecnico giallorosso, quell’episodio non gli è andato giù

Ranieri, tecnico della Roma, ha sbottato contro il mancato rigore assegnato ai giallorossi: dichiarazioni dure a DAZN

Duro intervento di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a DAZN dopo la sconfitta dei giallorossi sul campo dell’Atalanta. Milan ora tornato a soli tre punti:

PAROLE – «Quello che volevo sapere: il rigore c’era o non c’era? Ci hanno sempre detto che il VAR interviene soltanto con un errore. Si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio del mio giocatore. O ci spiegano come dobbiamo attenerci, oppure non si può fare una volta sì o no. Lì ha dato rigore ed era rigore, se vogliamo cambiare di partita in partita facciamo così, dispiace che non ci sia linearità di giudizio. Io sono sicuro che Rocchi lo dirà a chi di dovere, si vede che Pasalic tocca il rigore di Koné. Si vede chiaramente che dava il rigore. Abbiamo avuto delle belle occasioni, l’Atalanta le ha sfruttate, noi no, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Accettiamo tutto, però vogliamo sapere per giustizia sportiva perché è intervenuto il VAR».