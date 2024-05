Premio Gentleman 2024, Thuram ammette: «Non mi aspettavo questo primo anno in Italia così». Le sue dichiarazioni

(dall’inviato Daniele Grassini) – Nel corso della serata del Premio Gentleman 2024, l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram (cercato la scorsa estate anche dal Milan) ha rilasciato alcune dichiarazioni.

THURAM – «Non mi aspettavo questo primo anno in Italia così, è vero che sono arrivato in una nuova squadra, con nuovi compagni. Mi sono trovato molto bene e sono felice per l’anno che ho fatto. Frattesi? Non segna questi gol, lui solo tap-in. Regalo dal presidente? Non posso dirlo questo»