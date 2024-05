Buongiorno Milan, l’ANNUNCIO del difensore sul futuro: «La Premier è allettante ma in Italia…». Le parole del granata

Alessandro Buongiorno in una diretta Instagram con Sport Mediaset ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro: il difensore è seguito anche dal calciomercato Milan.

FASCIA DA CAPITANO DEL TORO – «Un’emozione grandissima. Poter rappresentare la squadra e rappresentare gli altri. Mi riempie d’orgoglio e mi spinge a dare il massimo fuori e dentro al campo».

ATTACCANTE PIU’ DIFFICILE DA MARCARE – «Tra i più difficili da marcare direi sicuramente Lukaku…lui ha una struttura fisica imponente».

FUTURO – «Il mio obiettivo è poter andare all’Europeo a giugno…e magari vincerlo pure. Più in generale vincere la Champions o il Mondiale sarebbe veramente bellissimo. Il sogno di ogni bambino. Premier? Sicuramente la Premier come campionato è molto allettante. Ci sono squadre e giocatori forti. In Italia però ora mi trovo benissimo, vedremo in futuro».